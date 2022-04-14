fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ 37 ثانية
الأعرج كتب‭ ‬الروائي‭ ‬الجزائري‭ ‬واسيني‭ ‬الأعرج‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬قوة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬عفوية‭ ‬اندفاعها‭. ‬تهزنا‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأقل‭ ‬انتظارا‭”.‬ الوالي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬هشام‭ ‬الوالي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬كم‭ ‬هو‭ ‬جميل‭ ‬أن‭ ‬تصنع‭ ‬ذكرياتك‭ ‬بنفسك‭ ‬بتوثيق‭ ‬لحظات‭ ‬حياتك‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬عادية،‭ ‬لتتذكر‭ ‬كم‭ ‬كنت‭ ‬بخير‭”.‬ عبد‭ ‬العزيز كتبت‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 37 ثانية

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة