الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة جاء فيها “قوة المرأة في عفوية اندفاعها. تهزنا في اللحظات الأقل انتظارا”. الوالي كتب الممثل هشام الوالي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “كم هو جميل أن تصنع ذكرياتك بنفسك بتوثيق لحظات حياتك وإن كانت عادية، لتتذكر كم كنت بخير”. عبد العزيز كتبتأكمل القراءة »
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