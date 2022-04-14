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العد التنازلي لعرض تتمة “أوزارك 4”
قالت منصة “نتفليكس”، إنها تستعد لطرح الحلقات الأخيرة من الموسم الرابع من مسلسل “أوزارك”، إذ حدد الموعد في 29 أبريل الجاري. وكشفت المنصة الإعلان الترويجي للجزء الجديد من المسلسل، مؤكدة أنه يتكون من سبع حلقات، ليكون مجمل حلقات الموسم الرابع من المسلسل 14 حلقة، علما أنه ظهرت في الإعلان مجموعةأكمل القراءة »
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