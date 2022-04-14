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اذاعة وتلفزيون

إقصاء الفنانين من مشروع قانون جديد

منذ 21 ثانية
استنكروا عدم إشراكهم تحويل مكتب حقوق المؤلفين لمؤسسة عمومية استنكرت مجموعة من الفنانين المغاربة إقصاءهم من المشاركة في مناقشة مشروع قانون تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة إلى مؤسسة عمومية دون إشراك الفنانين والمبدعين ومنخرطي المكتب أو من يمثلهم من الهيآت. وخرجت مجموعة من الفنانين عن صمتهم للتعبير عنأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية

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