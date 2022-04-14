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الرياضة

حارث: لن أتردد في تلبية دعوة المنتخب

منذ 18 ثانية
قال إن خلافه مع وحيد أصبح من الماضي قال أمين حارث، الدولي المغربي والمحترف بمارسيليا الفرنسي، إنه لا يحب المنتخب الوطني، لأجل شخص معين، بقدر ما يعشقه، لأنه بلده، الذي يفتخر به. وأضاف حارث في تصريحات تلفزيونية فرنسية، أنه لن يتردد للحظة في تلبية دعوة الناخب الوطني، في حال وجهتأكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية

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