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الرياضة

21 لاعبة في تجمع منتخب “فوتسال”

منذ 38 ثانية
وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الدعوة إلى 21 لاعبة للدخول في تجمع إعدادي، خلال الفترة بين 17 و22 أبريل الجاري، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، لمنتخب أقل من 20 سنة داخل القاعة. وضمت اللائحة اللاعبات الممارسات بالبطولة الوطنية، في الوقت الذي تغيب عن التجمع المذكور،أكمل القراءة »


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منذ 38 ثانية

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