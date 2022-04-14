الرياضة
بانغا يغادر الجديدة إلى السودان
قرر الدفاع الحسني الجديدي تسريح لاعبه وعميد المنتخب الكامروني للمحليين المدافع بانغا سالمون إلى الهلال السوداني. وأوضح بلاغ للفريق الجديدي أن لاعبه سلمون بانغا انتقل بشكل رسمي إلى الهلال السوداني، بعدما التحق بصفوف الفريق بداية الموسم الكروي الحالي قادما من نادي القطن الكامروني. وأكد مصدر مسؤول لـ”الصباح” أن بانغا تمأكمل القراءة »
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