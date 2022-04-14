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الرياضة

خنيفرة ينتعش بـ 140 مليونا

منذ 22 ثانية
بودراع يستعيد بنعبو والفورصي وحجي توصلت خزينة شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم ب 140 مليونا، من منحة المجلس البلدي، في انتظار صرف الشطر الثاني المقدر ب 100 مليون. ودخل المجلس البلدي على خط أزمة الفريق المالية التي يتخبط فيها منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي، بتسريع صرف الشطر الأول من المنحةأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية

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