الرياضة
خنيفرة ينتعش بـ 140 مليونا
بودراع يستعيد بنعبو والفورصي وحجي توصلت خزينة شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم ب 140 مليونا، من منحة المجلس البلدي، في انتظار صرف الشطر الثاني المقدر ب 100 مليون. ودخل المجلس البلدي على خط أزمة الفريق المالية التي يتخبط فيها منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي، بتسريع صرف الشطر الأول من المنحةأكمل القراءة »
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