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الرياضة

الجامعة ترتب إقامة الأسود بالمونديال

منذ 20 ثانية
فتحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جسرا للتواصل مع اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها بقطر في نونبر ودجنبر المقبلين، قصد إنهاء الترتيبات الخاصة بالتحاق بعثة الأسود بالدوحة، قبل موعد المشاركة. وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة واللجنة المنظمة لمونديال قطر، وضعتا العديد من قنوات الاتصال بينهما، بغية ترتيب الفندقأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية

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