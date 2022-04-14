الرياضة
الجامعة ترتب إقامة الأسود بالمونديال
فتحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جسرا للتواصل مع اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها بقطر في نونبر ودجنبر المقبلين، قصد إنهاء الترتيبات الخاصة بالتحاق بعثة الأسود بالدوحة، قبل موعد المشاركة. وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة واللجنة المنظمة لمونديال قطر، وضعتا العديد من قنوات الاتصال بينهما، بغية ترتيب الفندقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا