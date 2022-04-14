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أنغام و”فاتن أمل حربي” وصفت الفنانة أنغام نفسها بـ “المحظوظة” بعد نجاح أغنيتها لجنيريك مسلسل “فاتن أمل حربي”، مؤكدة أن أغانيها للمسلسلات المصرية بموسم رمضان غالبا ما يصادفها النجاح الكبير، واعتبرت مساهمتها في العمل فرصة لدعم النساء المظلومات. ومسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمدأكمل القراءة »
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