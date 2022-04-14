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الرياضة

باريس يوقع للحناش ثلاثة مواسم

منذ 10 دقائق
أندية فرنسية طلبت التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني للفتيان كشفت مصادر إعلامية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي قرر الاحتفاظ بيونس الحناش، مدافع الفريق، بعد نهاية عقده الأولي في يونيو المقبل، بالنظر إلى أنه لم يصل بعد السن القانوني لتوقيع عقد احترافي. وأوضحت صحيفة “لوباريزيان” أن الحناش سيواصل مغامرته معأكمل القراءة »


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