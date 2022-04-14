الرياضة
استنفار بالمصري قبل مواجهة بركان
الشعباني يحذر من تجربة الفريق المغربي خصص معين الشعباني، مدرب المصري البورسعيدي، حصصا للاعبين لدراسة تسجيلات مباريات نهضة بركان، منافسه في ربع نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المقرر إجراء ذهابه الأحد المقبل بملعب برج العرب. وعلمت “الصباح”، أن معين الشعباني جمع مجموعة من التسجيلات لمباريات نهضة بركان في دورأكمل القراءة »
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