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الرياضة

“فيفا” يمهد لمعاقبة الجزائر

منذ 20 ثانية
الإعلام الجزائري يتخوف من عقوبات قاسية كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يدرس فرض عقوبات قاسية على الاتحاد الجزائري، بسبب العديد من الاختلالات المرتكبة في الفترة الأخيرة. ووفقا لتقارير إعلامية جزائرية، فإن جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا» أمر بفتح تحقيق في تجاوزات الاتحاد الجزائري، وبعض الملفات المرتبطة بها،أكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية

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