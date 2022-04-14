الرياضة
“فيفا” يمهد لمعاقبة الجزائر
الإعلام الجزائري يتخوف من عقوبات قاسية كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يدرس فرض عقوبات قاسية على الاتحاد الجزائري، بسبب العديد من الاختلالات المرتكبة في الفترة الأخيرة. ووفقا لتقارير إعلامية جزائرية، فإن جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا» أمر بفتح تحقيق في تجاوزات الاتحاد الجزائري، وبعض الملفات المرتبطة بها،أكمل القراءة »
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