الرياضة
“فيفا”: خاليلوزيتش صانع المعجزات
الاتحاد الدولي تساءل عما إذا كان وحيد سيقود المنتخب في المونديال نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقريرا عن الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش. وجاء في التقرير “عند ذكر اسم المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، فأنت تذكر قطعا واحدا من أنجح المدربين الذين تعاقبوا على الكرة الدولية في التاريخ الحديث، إذأكمل القراءة »
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