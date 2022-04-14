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الرياضة

تطوان في مباراة الصعود أمام بنكرير

منذ 21 ثانية
يستقبل المغرب التطواني ضيفه شباب بنكرير غدا (الجمعة) بملعب سانية الرمل في العاشرة ليلا، باحثا عن فوز جديد لحسم العودة إلى القسم الوطني الأول، على بعد خمس دورات من منافسات البطولة. ويتقدم المغرب التطواني ب15 نقطة، عن صاحب المركز الثالث رجاء بني ملال، علما أن صاحبي المركزين الأول والثاني هماأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية

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