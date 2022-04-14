الرياضة
رسالة رياضية: بلقشور
رحل عبد السلام بلقشور عن نهضة الزمامرة بعد سنوات قضاها في الفريق، فماهي الخلاصات الممكنة من هذا المسار؟ أولا، تختلف حالة نهضة الزمامرة وبلقشور كثيرا عن باقي الأندية، لأن هذا النادي من صنع هذا الرئيس، إذ كان وراء تأسيسه، ونشأته، وانطلق به من الصفر حتى وصل إلى حيث هو اليوم.أكمل القراءة »
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