وطنية
عودة الروح للموانئ المغربية والإسبانية
طنجة تستقبل بواخر على متنها مسافرون مغاربة وأجانب استأنفت بشكل رسمي، أول أمس (الثلاثاء)، البواخر الاسبانية خدمات نقل المسافرين بين الموانئ المغربية والإسبانية، بعد توقف دام عامين متتاليين بسبب تبعات جائحة كورونا، وكذا الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الجارين، التي انتهت أخيرا عقب تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء المغربيةأكمل القراءة »
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