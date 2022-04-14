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وطنية

عودة‭ ‬الروح‭ ‬للموانئ‭ ‬المغربية‭ ‬والإسبانية

منذ 27 ثانية
لحظة‭ ‬وصول‭ ‬بعض‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬إسبانيا‭  (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬
طنجة‭ ‬تستقبل‭ ‬بواخر‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬مسافرون‭ ‬مغاربة‭ ‬وأجانب‭ ‬ استأنفت‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬البواخر‭ ‬الاسبانية‭ ‬خدمات‭ ‬نقل‭ ‬المسافرين‭ ‬بين‭ ‬الموانئ‭ ‬المغربية‭ ‬والإسبانية،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬دام‭ ‬عامين‭ ‬متتاليين‭ ‬بسبب‭ ‬تبعات‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬وكذا‭ ‬الأزمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الجارين،‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬أخيرا‭ ‬عقب‭ ‬تغيير‭ ‬مدريد‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬قضية‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭أكمل القراءة »


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