الرياضة
عبوب مدربا للسوالم
حصل على رخصة الجامعة وسيحضر مباراة الجديدة عين شباب السوالم زكرياء عبوب، مدربا رسميا للفريق، بموجب عقد يمتد إلى نهاية الموسم، خلفا لرضوان الحيمر الذي غادر الفريق، بعد مرور 20 دورة، من بطولة القسم الأول. وشغل عبوب مهمة مدير رياضي لشباب السوالم، قبل تعيينه مدربا رسميا للفريق خلال الدورات العشرأكمل القراءة »
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