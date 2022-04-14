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وطنية

الشنكيطي أمينا إقليميا لـ “البام”

منذ 16 ثانية
انتخبه المؤتمرون بالإجماع بعد نجاحه في إحداث دينامية بتنظيم عمالة الحي الحسني انتزع البرلماني صلاح الدين الشنكيطي، ثقة المؤتمرين، بانتخابه أمينا إقليميا للأصالة والمعاصرة بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، خلال المؤتمر الذي نظم بإحدى الفضاءات ببوسكورة. وجدد أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بالأمانة الإقليمية للحي الحسني بالبيضاء، الثقة في صلاح الدينأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية

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