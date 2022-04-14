الرياضة
التنافي يبعد بلقشور عن الزمامرة
احتفظ بمنصبه في الشركة والمجلس الجماعي قدم عبد السلام بلقشور استقالته من رئاسة المكتب المديري لنهضة الزمامرة، أول أمس (الثلاثاء). وأكد النادي، في بلاغ مقتضب، أن استقالة بلقشور جاءت تجاوبا مع دورية وزارة الداخلية حول تنازع المصالح، وتفاديا لوجود حالة التنافي بصفته رئيسا للمجلس الجماعي للزمامرة. وسيعقد المكتب المديري جمعاأكمل القراءة »
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