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الرياضة

التنافس يشتد على رئاسة الحسنية

منذ 36 ثانية
سيدينو يلعب ورقة الجمهور وضور يربح دعم المنخرطين اشتد التنافس بين حبيب سيدينو، الرئيس المنتهية ولايته، وأمين ضور، حول رئاسة حسنية أكادير لكرة القدم، على بعد تسعة أيام من عقد الجمع العام الانتخابي. وحسب مصادر “الصباح” فإن التوافق على لائحة واحدة برئاسة حبيب سيدينو كان ممكنا، لكنه رفض التنازل عنأكمل القراءة »


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منذ 36 ثانية

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