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اذاعة وتلفزيون

لحلو والتلاعب بتاريخنا

منذ 50 ثانية
خرج الممثل زكرياء لحلو عن صمته بشأن الجدل الذي اثاره عرض مسلسل “فتح الأندلس” على قناة “الأولى” والذي يتضمن كثيرا من المغالطات. وجاء في تعليق زكرياء لحلو على حسابه الرسمي على “إنستغرام” حول جدل مسلسل “فتح الأندلس” قوله “أحسن طريقة للرد على أي نوع من التناقضات أو الأخطاء أو التلاعباتأكمل القراءة »


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منذ 50 ثانية

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