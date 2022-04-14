ملف الصباح
تعكس فراغا نفسيا
الاختصاصي الأمراني أكد أنها أصبحت نمط تفكير ولم تعد مرتبطة فقط بـ “البلية” أكد مهدي العلوي الأمراني، اختصاصي نفسي ومعالج أسري نسقي، ل”الصباح”، أن “الترمضينة” ظاهرة تعكس فراغا نفسيا ونوعا من الملل يترجم الحالة النفسية لمن تصدر عنه تجاه الأشخاص المحيطين به في مواقف معينة. وقال العلوي الأمراني إن “الترمضينة”أكمل القراءة »
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