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ملف الصباح

أسواق فاس… ساحات حرب

منذ 11 دقيقة
بائع ألبسة “على نقشة” يحتك مع زبون بسبب “بيجامة” ومتسول ينتفض في وجه كل من لم يتصدق عليه لا يخلو يوم من أيام رمضان الكريم، من مشاحنات ومناوشات واصطدامات بمختلف أسواق فاس، خاصة بالأحياء الشعبية الأكثر احتضانا لمبارزات “الترمضينة” بين تجار وباعة جائلين وزبناء، تفور أعصابهم فيطلقون العنان لألسنتهم لرشقأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة

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