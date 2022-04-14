اذاعة وتلفزيون
“بنات سي الطاهر” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الخميس)، ابتداء من الساعة الخامسة عصرا و20 دقيقة على موعد مع أحداث العمل الرمضاني الجديد “بنات سي الطاهر” من بطولة حنان الفاضيلي. وتدور أحداث “بنات السي الطاهر”، في إطار كوميدي، إذ يرصد مغامرات يومية لشقيقتين ويتعلق الأمر بفاطمة وزهرة، إذ تجسد الأولى دور فتاة كارهةأكمل القراءة »
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