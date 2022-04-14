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زايد يكتب عن “تمر المجهول”

منذ 25 ثانية
صدر حديثا للخبير المغربي عبد الوهاب زايد كتاب بعنوان “المجهول درة التمور”، والذي يعد الأول من نوعه في مجال توثيق أصل صنف تمر المجهول. ويعد هذا الكتاب الذي قدم خلال النسخة الـ 14 لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والمؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر المنظمين أخيرا بالإمارات ، نقلةأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية

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