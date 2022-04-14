الرياضة
إلغاء مباراة بسبب لاعب مجهول الهوية
أحالت اللجنة الجهوية للقوانين والأنظمة والتأهيل لعصبة طنجة تطوان الحسيمة لكرة القدم ملف مسؤول إداري بالرجاء القصري على اللجنة الجهوية للتأديب والروح الرياضية، بعد محاولة الفريق إشراك لاعب مجهول الهوية في مباراته أمام رجاء موح باكو لحساب الدورة 17 من بطولة القسم الجهوي الممتاز. ولم تجر المباراة التي كان سيستقبلأكمل القراءة »
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