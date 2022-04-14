الرياضة
شغب الملاعب يستنفر الحكومة
بنموسى: سنتخذ عدة إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة المشينة عاد ملف العنف بالملاعب الرياضية ليستنفر الحكومة، حسب عرض شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس (الثلاثاء)، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. وتعهد بنموسى بتشديد التدابير الوقائية والتعبئة الأمنية، من أجل محاصرة أعمال الشغب، واتخاذ كافةأكمل القراءة »
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