ملف الصباح
“الترمضينة”… “صايمين بالجميل”
كلمة عابرة قد تتحول في رمشة عين إلى عراك وجرائم قتل ترتكب لأسباب تافهة يوصف رمضان بأنه شهر المحبة والتسامح والغفران. ويقال إنه فرض على أمة محمد، ليس فقط من أجل التعبد والتقرب إلى الله، بل من أجل الإحساس بالآخر، الفقير، الجائع على مدار السنة. لكن، كل هذا الكلام الجميل،أكمل القراءة »
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