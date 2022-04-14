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الصباح الفني

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منذ 30 ثانية
شرائح‭ ‬لحم‭ ‬مزروعة‭ ‬من‭ ‬النمور‭ ‬والأسود أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬لبيع‭ ‬وتسويق‭ ‬اللحوم‭ ‬أنها‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬شرائح‭ ‬من‭ ‬لحم‭ ‬النمور‭ ‬والأسود‭ ‬والفيلة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المنافسة‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬بدائل‭ ‬اللحوم‭.‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬‭”‬بريمفال‭ ‬فودس‭” ‬ومقرها‭ ‬بريطانيا‭ ‬إنها‭ ‬تبيع‭ ‬قطعا‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬المزروعة‭ ‬في‭ ‬المختبر‭ ‬من‭ ‬خلايا‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬كما‭أكمل القراءة »


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