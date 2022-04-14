الصباح الفني
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شرائح لحم مزروعة من النمور والأسود أعلنت شركة لبيع وتسويق اللحوم أنها شرعت في بيع شرائح من لحم النمور والأسود والفيلة، في ظل المنافسة التي تطرحها الشركات الناشئة في سوق بدائل اللحوم.وقالت شركة ”بريمفال فودس” ومقرها بريطانيا إنها تبيع قطعا من اللحوم المزروعة في المختبر من خلايا هذه الحيوانات كماأكمل القراءة »
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