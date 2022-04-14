وطنية
برجوازية النقل تستحوذ على الدعم
المساعدات المالية لم تصل إلى المهنيين وكثرة المتدخلين تعقد الاستفادة اتسعت رقعة الخلاف حول الدعم الموجه لأرباب عربات النقل، وخاصة سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، والتي يبلغ عددها 55 ألفا و500 عربة، بسبب توجيه أصابع الاتهام، إلى مالكي العربات الذين يكترون المأذونيات، خاصة أن البعض لديه عدد كبير من السيارات،أكمل القراءة »
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