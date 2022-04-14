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جرائم قتل وعاهات مستديمة

منذ 23 ثانية
خلافات بسبب الانقطاع عن تناول المخدرات والكحول تخلف مآسي اجتماعية كلما دخل رمضان تهتز مدن على وقع جرائم قتل، بين الفينة والأخرى، بسبب خلافات تافهة، نتيجة فقدان المتهمين أعصابهم، إما بسبب مشاكل واضطرابات النوم، أو الانقطاع عن الكحول والمخدرات، يؤدي بهم إلى الانفعال والدخول في مواجهات عنيفة. وأظهرت اعترافات تلقائيةأكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية

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