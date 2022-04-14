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مناوشات و”حروب” بعد العصر

منذ 31 ثانية
زعيق وشجار وعرقلة المرور بالمدارات والأسواق اليومية بالجديدة تبدأ المناوشات بين مستعملي الطريق بالجديدة من الرابعة عصرا، إذ تكتظ الأزقة والشوارع وجنبات الأسواق اليومية، خاصة سوق “للا زهراء” ب”بوشريط” و”السويقة” بوسط المدينة والسوق اليومي للسعادة وحي السلام، حيث تصبح حركة المرور مستحيلة في بعض النقط، بسبب ركن السيارات في الأماكنأكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية

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