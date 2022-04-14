بانوراما
كوتش: التوقعات السيئة…سيناريو ضروري
أكدت الدكتورة زبيدة بنمامون، أستاذة جامعية ومعالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة ل»الصباح» أن التوقعات السيئة بشأن كثير من الأمور التي تهم مختلف مناحي الحياة تعتبر ضرورية، موضحة أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار الأمور السلبية مع الحفاظ على جرعة التفاؤل. «إن السيناريو الإيجابي لا يجب أن يلغي السلبي،أكمل القراءة »
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