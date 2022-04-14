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بانوراما

وصفات كراميلا

منذ 6 دقائق
“فخيـذات” الدجـاج والبطاطـس المقادير: حبتان من بطاطس ثوم مجفف بابريكا فلفل أسود وملح بيضة واحدة 2 ملاعق كبيرة من الخبز المحمص بصلة متوسطة 8 أفخاذ الدجاج زيت طريقة التحضير نضع في طنجرة الضغط الزيت ونضيف البصل، والدجاج، والتوابل، نضيف الماء حتى ينضج الدجاج بعد إغلاق الطنجرة. نهرس البطاطس في إناءأكمل القراءة »


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