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حوادث

12 سنة لمغتصب مسنة

منذ 5 دقائق
عشريني داهم بيتها بسيدي بنور ليلا وكبلها واعتدى عليها جنسيا قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أول أمس (الثلاثاء) ، بمؤاخذة جانح عشريني وحكمت عليه ب 12 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الاغتصاب والسرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات. وجاء إيقاف المتهم إثر شكايةأكمل القراءة »


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