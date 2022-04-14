بانوراما
رياضـة الصائـم… 30 دقيقـة كافيـة
الدكتورة مبتسم قالت إنه على مرضى القلب الاكتفاء بالمشي قالت الدكتورة حسناء مبتسم، طبيبة عامة، إن الرياضة مهمة في رمضان، ومن الأفضل أن تكون قبل الفطور أو بعده، لمدة لا تتجاوز نصف ساعة في اليوم، مبرزة أن مرضى القلب والسكري والصدر عليهم ممارستها لكن بنوع من التعقل، إذ وجب عليهمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا