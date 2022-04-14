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بانوراما

رياضـة الصائـم… 30 دقيقـة كافيـة

منذ دقيقة واحدة
الدكتورة مبتسم قالت إنه على مرضى القلب الاكتفاء بالمشي قالت الدكتورة حسناء مبتسم، طبيبة عامة، إن الرياضة مهمة في رمضان، ومن الأفضل أن تكون قبل الفطور أو بعده، لمدة لا تتجاوز نصف ساعة في اليوم، مبرزة أن مرضى القلب والسكري والصدر عليهم ممارستها لكن بنوع من التعقل، إذ وجب عليهمأكمل القراءة »


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