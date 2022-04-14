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بانوراما

جولة في السوق

منذ 5 دقائق
“السويقـة”… “الشيـاط” “خسة” واحدة بـ6 دراهم بعد أن كان ثمنها لا يتجاوز درهمين و”الفلفلة” و”الجلبانة” و”اللوبيا” تتجاوز 20 درهما تقع “السويقة” في حي شعبي، بالمدينة القديمة للبيضاء، بمدخل الحي المعروف ب”درب المعايزي”، لكن الذين يرتادونها زبناء من مختلف أنحاء العاصمة الاقتصادية، وحتى من أحياءها الراقية، حيث تصطف سيارات “الكات كات”أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق

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