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حوادث

النصب باسم التوظيف يطيح بأمني

منذ 20 ثانية
ادعى وساطته للراغبين في ولوج أسلاك الشرطة مقابل مبالغ مالية وأبحاث كشفت تورطه أنهت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، أول أمس (الثلاثاء)، أنشطة إجرامية لموظف أمني برتبة مقدم رئيس، يشتبه في قيامه بالنصب والاحتيال. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الشرطي الموقوف كان يتربص بالحالمين بولوج وظيفة بأسلاك الأمن الوطني،أكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية

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