حوادث
“ديستي” يطيح بمهرب لـ “القرقوبي” بطنجة
معلومات استخباراتية مكنت الشرطة من ضبطه داخل محطة القطار أثناء استعداده للسفر إلى القنيطرة أثمر استثمار معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ «الديستي»، عن إجهاض عملية لتهريب شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، والإطاحة بأحد كبار تجار حبوب الهلوسة بمنطقة الغرب، الذي ضبط، الاثنين الماضي، داخلأكمل القراءة »
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