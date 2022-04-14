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بانوراما

 نصائح ادهشور*

منذ 38 ثانية
الدقيق الأبيض يفسد “الحريرة” تعتبر “الحريرة” من أقدم وأعرق الوجبات في المطبخ المغربي التقليدي، والتي اختلف كثيرا حول أصولها. بعض المؤرخين يرجعون ظهورها إلى فتره حكم الموحدين في الأندلس بينما يذكر آخرون أن أصلها أعرق وأقدم من ذلك وتنتمي إلى الثقافة الغذائية الأمازيغية في شمال إفريقيا. مع بعض الاختلاف حسبأكمل القراءة »


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منذ 38 ثانية

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