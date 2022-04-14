حوادث
سقوط أمنيين يقود لاعتقال تاجر مجوهرات
علمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن الأبحاث التي أجرتها أخيرا عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية اعتقال خمسة من كبار المسؤولين في الحقل الأمني بسبب الاشتباه في تورطهم في تبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير واستعماله والمشاركة، قادت إلىأكمل القراءة »
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