ملف الصباح
“الترمضين” يفرغ الصيام من محتواه
تتخذ «الرمضنة» شكل إقبال بعض الناس، بشكل لافت للانتباه، في شهر رمضان على ارتياد المساجد والاعتكاف فيها من أجل الصلاة والذكر والتسبيح طلبا لغفران الذنوب و المعاصي. فهي، بهذا المعنى، نوع من كرنفالية جماعية تصل لحالة الذروة وفي أقصى تجلياتها الروحية في صلوات التراويح وعند أداء صلاة الفجر والصبح. «الرمضنة»أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا