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“الترمضين” يفرغ الصيام من محتواه

منذ 18 ثانية
تتخذ «الرمضنة» شكل إقبال بعض الناس، بشكل لافت للانتباه، في شهر رمضان على ارتياد المساجد والاعتكاف فيها من أجل الصلاة والذكر والتسبيح طلبا لغفران الذنوب و المعاصي. فهي، بهذا المعنى، نوع من كرنفالية جماعية تصل لحالة الذروة وفي أقصى تجلياتها الروحية في صلوات التراويح وعند أداء صلاة الفجر والصبح. «الرمضنة»أكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية

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