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ملف الصباح

تسامح مع “الترمضين”

منذ 20 ثانية
3 أسئلة إلى * عبد الكريم بلحاج < حالة الانفعال بوقع العنف من بين الحالات التي تنتشر مظاهرها وتكثر تفاعلاتها خلال رمضان، وهي ليست بحالة عادية لعرضتها للانفعالات والتوتر بشكل مفرط، كما أنها لا تعتبر حالة مرضية بالمعنى الطبي، لأن صاحبها لا يعاني علة أو خللا، على الأقل في الظاهر.أكمل القراءة »


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