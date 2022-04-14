خاص
الوكالة القضائية… إنجازات بالأرقام والأحكام
تمكنت من استرجاع الأموال المختلسة وتكريس الحماية ونجحت في تدبير أزمة الجائحة تعد الوكالة القضائية للمملكة، محامي الدولة بكل مؤسساتها، إذ تتولى الدفاع عنها أمام المحاكم، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، ورغم التحديات التي فرضها الوضع الصحي الاستثنائي المرتبط بجائحة فيروس كورونا «كوفيد -19» الذي أدى إلى توقف العديدأكمل القراءة »
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