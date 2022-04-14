حوادث
مصرع مراهقين غرقا بتالمست
لقي مراهقان مصرعهما غرقا، زوال الأحد الماضي، بحفرة مائية محاذية لوادي تانسيفت بجماعة سيد العروسي التابعة لدائرة تالمست بإقليم الصويرة. وذكرت المصادر أن المراهقين (15 سنة) قصدا الحفرة وهي من مخلفات أشغال إحدى مقاولات البناء على عمق أمتار، قبل أن تغمرها مياه الأمطار التي هطلت أخيرا، لتشكل ترعة مائية أغرتأكمل القراءة »
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