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حوادث

مصرع مراهقين غرقا بتالمست

منذ 22 ثانية
لقي مراهقان مصرعهما غرقا، زوال الأحد الماضي، بحفرة مائية محاذية لوادي تانسيفت بجماعة سيد العروسي التابعة لدائرة تالمست بإقليم الصويرة. وذكرت المصادر أن المراهقين (15 سنة) قصدا الحفرة وهي من مخلفات أشغال إحدى مقاولات البناء على عمق أمتار، قبل أن تغمرها مياه الأمطار التي هطلت أخيرا، لتشكل ترعة مائية أغرتأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية

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