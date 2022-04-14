حوادث
اعتقال برلماني سابق وشقيقه
أنهى برلماني تجمعي سابق وشقيقه رئيس جماعة قروية بتاونات، 3 أشهر رهن الاعتقال بسجن زاكورة، بعد اعتقالهما للاشتباه في علاقتهما بتهريب 5 أطنان من المخدرات حجزت قبل 3 سنوات عند مشارف قرية تازارين، على متن شاحنة يسوقها سائق كان يشتغل معهما قبل طرده. ويتعلق الأمر ببرلماني فاز في الانتخابات، قبلأكمل القراءة »
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