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حوادث

ولاية أمن سطات توضح

منذ 17 ثانية
نفت ولاية أمن سطات ما جاء في مقال نشر في «الصباح»، تحت عنوان «تزوير مأذونيات يورط مسؤولا أمنيا»، وردت فيه اتهامات تنسب لمسؤول أمني اعتماد طرق ملتوية لإغلاق البحث في شكاية تقدم بها شخص، وإجباره على التنازل عن هذه الشكاية، فضلا عن اتهامات أخرى مؤداها تقديم الحماية لشبكة إجرامية تنشطأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية

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