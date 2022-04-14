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خليفة وحيد يشعل حرب وكلاء

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Morocco's Bosnian head coach Vahid Halilhodzic reacts during the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 quarter-final football match between Egypt and Morocco at Stade Ahmadou Ahidjo in Yaounde on January 30, 2022. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
صحف عالمية ولاعبون سابقون ووسطاء يربكون محيط الأسود استعرت حرب وكلاء في محيط المنتخب الوطني، بعد التصعيد الذي شهدته علاقة المدرب الحالي وحيد خاليلوزيتش والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الآونة الأخيرة. وعلى بعد ستة أشهر من انطلاق كأس العالم قطر 2022، كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن الجامعة الملكية المغربيةأكمل القراءة »


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