الأولى
خليفة وحيد يشعل حرب وكلاء
صحف عالمية ولاعبون سابقون ووسطاء يربكون محيط الأسود استعرت حرب وكلاء في محيط المنتخب الوطني، بعد التصعيد الذي شهدته علاقة المدرب الحالي وحيد خاليلوزيتش والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الآونة الأخيرة. وعلى بعد ستة أشهر من انطلاق كأس العالم قطر 2022، كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن الجامعة الملكية المغربيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا