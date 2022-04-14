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حوادث

تبرئة رئيس تعاونية غابوية من الاختلاس

منذ 20 ثانية
برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، رئيس تعاونية غابوية في قرية سيدي يحيى أويوسف بدائرة بومية بميدلت، من تهم «اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة» بعد متابعته من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بناء على شكايات تقدم بها 5 منخرطين انتصبوا طرفا مدنيا في مواجهته.ورافع دفاع المتهم والطرف المدنيأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية

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