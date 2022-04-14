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أخبار الصباح
< قتل أحالت مصالح الدرك بأيت عميرة، (إقليم شتوكة أيت باها)، أمس (الأربعاء)، متهما بقتل زوجته، على الوكيل العام للملك بأكادير. وعلمت "الصباح"، أن المتهم تم إيقافه في محطة الطاكسيات الموجودة بمركز المنطقة، إذ أنه حاول الفرار، مباشرة بعد أن وجه لزوجته طعنات قاتلة، إلا أن عناصر الدرك، بعد علمهاأكمل القراءة »
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